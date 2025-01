RANKING UEFA, L'Italia ha ancora il 5° posto Champions

FirenzeViola.it

L'Italia avrà la quinta squadra in Champions? Al momento sì ed è stato importantissimo il successo del Milan contro il Girona, riporta TMW, perché avvenuto contro una squadra spagnola, nazione in questo momento prima inseguitrice. La squadra di Michel col ko a San Siro è fuori dal torneo e toglie alla Spagna una rappresentante, discriminante che peserà non poco sul ranking. Questa sera Roma e Lazio possono darci un'ulteriore mano.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 15.714

2. Italia 14.687

---- ---- ----

3. Spagna 13.857

4. Portogallo 12.450

5. Belgio 12.100

6. Germania 11.359

7. Francia 10.821

8. Svezia 9.375

9. Olanda 8.791

10. Repubblica Ceca 8.700

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 20.250 punti

2. Milan 18.500

3. Atalanta 17.750

3. Juventus 15.500

4. Lazio 14.500

6. Fiorentina 14.000

7. Bologna 10.000

8. Roma 7.000

Punti totali 117.500 - Media 14.687

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Manchester City 135.000

2. Real Madrid 133.500

3. Liverpool 123.250

4. Bayern Monaco 122.500

5. Paris Saint-Germain 98.000

6. Roma 97.000

7. Inter 96.250

8. Chelsea 95.500

9. Borussia Dortmund 93.500

10. Barcellona 91.250

11. Bayer Leverkusen 87.750

12. Atletico Madrid 85.500

13. Arsenal 82.250

14. Benfica 82.000

15. Villarreal 82.000

16. Manchester United 79.250

17. Atalanta 78.750

18. Lipsia 78.000

19. Milan 77.500

20. Porto 76.000

21. Juventus 73.500

25. Lazio 64.500

29. Napoli 61.000

35. Fiorentina 55.000

89. Bologna 18.008

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2026/27.

Quattro posti Champions 2026/27

1. Inghilterra 101.446

2. Italia 90.043

3. Spagna 84.418

4. Germania 79.269

5. Francia 65.986

Tre posti Champions 2026/27

6. Olanda 60.691

Due posti Champions 2026/27

7. Portogallo 58.466

8. Belgio 53.300

9. Repubblica Ceca 42.250

10. Turchia 41.700

11. Austria 34.950

12. Grecia 34.625

13. Norvegia 34.562

14. Svizzera 33.225

15. Scozia 33.000