RANKING UEFA, Il 5° posto Champions si avvicina: il dato

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Prosegue il cammino a gonfie vele delle squadre italiane in Europa. Ieri sia il Milan che la Roma hanno staccato il pass per gli ottavi di finale di Europa superando il turno a discapito di Rennes e Feyenoord. E con la Spagna che ha perso una squadra col Betis Siviglia eliminato dalla Conference League e la Germania, che dalla stessa competizione ha perso l'Eintracht Francoforte, ha fatto altri punti per il raggiungimento del quinto posto in Champions il prossimo anno. Serata disastrosa per la Ligue 1: in un colpo solo, tre squadre francesi sono state eliminate dall'Europa League. Oltre al Rennes, fuori anche Lens e Tolosa.

Questo il ranking aggiornato dopo l'andata degli ottavi di finale, con l'Italia che guadagna ancora terreno ed è al comando. A oggi la Serie A manderebbe pertanto cinque squadre nel massimo torneo continentale.

1. Italia 15.571 (7 partecipanti su 7)

2. Germania 14.500 (5 partecipanti su 7)

3. Inghilterra 13.875 (6 partecipanti su 8)

4. Spagna 13.187 (5 partecipanti su 8)

5. Francia 13.250 (3 partecipanti su 6)