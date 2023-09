RANIERI, Soddisfatto. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato nel post partita di Atalanta-Cagliari in conferenza stampa: "Nel secondo tempo ci siamo tolti quel velo di timidezza e abbiamo fatto qualcosa in più. La seconda rete ci ha tagliato le gambe. Siamo andati vicino a un calcio di rigore, non so se ci fosse o meno, ma il VAR bisogna che giudichi bene il ragazzo, Luvumbo è velocissimo. Abbiamo preso una traversa, il nostro lo abbiamo fatto, ora bisogna recuperare al più presto energie fisiche e nervose. Ci hanno messo in fila quando eravamo in due, figuriamoci nell'uno contro uno. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, e oggi Cesare era bello forte".

Con gli inserimenti centrali ha messo in difficoltà l'Atalanta.

"Sono soddisfatto del secondo tempo, ma quella sfacciataggine della ripresa me l'aspettavo nel primo tempo. La nostra intensità non riusciva ad essere alla pari della loro. Nel primo tempo eravamo timidi. Comunque l'Atalanta è un rullo compressore".

Manca l'intensità fisica?

"Non mi dite così sennò vi leggo L'Eco di Bergamo di oggi. Il Cagliari è la squadra che fa più chilometri di tutti. Non mi dite che la squadra non corre, a volte corriamo non benissimo, torneranno i tempi migliori, noi non molliamo. Non manca la qualità, manca la serenità. Siamo, insieme al Barcellona, la squadra che sta facendo fare più minuti agli under 21".