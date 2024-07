RANIERI, Io ct dell'Italia? Lasciamo lavorare Spalletti

FirenzeViola.it

Torna a parlare Claudio Ranieri, reduce da una stagione e mezzo alla guida del Cagliari con cui prima ha conquistato la promozione in Serie A e poi ha mantenuto la categoria. Il mister romano è stato intervistato da TGR Calabria, ecco un estratto proposto da TuttoCagliari.net: "Credo fosse il momento giusto per lasciare. Abbiamo fatto due campionati splendidi, uno la salita in Serie A all'ultimo secondo dei playoff e l'altro la salvezza in Serie A lottata, sudata, difficile. Mi è sembrato giusto lasciare, anche se a malincuore: è stato il mio lavoro per tantissimi anni.

Una nazionale? Se dovessi avere ancora il fuoco dentro e la nazionale, specifico non quella italiana, perché no? Vediamo, per il momento mi sembra opportuno prendermi una vacanza". Al momento del suo addio al Cagliari, Ranieri non aveva escluso la possibilità di accettare la chiamata da parte di una Nazionale. Inevitabile, quindi, una domanda sugli azzurri: "Perché non la nazionale italiana? Perché c'è Spalletti e bisogna lasciarlo lavorare Abbiamo un ct in gamba, capace e deve lavorare per quello che sa fare. L'Inghilterra? Non mi piace fare nomi e cognomi. Ho lasciato una porta aperta. Finite le squadre di club, se ci dovesse essere qualcosa di particolarmente seducente perché no? Per ora relax".