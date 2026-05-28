Fiorentina Femminile, ecco le viola convocate dalle rispettive Nazionali
La Fiorentina Femminile ha reso noto l'elenco delle calciatrici convocate dalle rispettive Nazionali in vista dei prossimi impegni tra qualificazioni Mondiali e raduni. Diverse viola saranno protagoniste per i propri paesi, confermando ancora una volta il valore della rosa gigliata anche a livello internazionale.
L'ELENCO DELLE CONVOCATE
ITALIA: Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup 5 GIUGNO: ITALIA-SERBIA / 9 GIUGNO: SVEZIA-ITALIA
-SEVERINI Emma
ITALIA U23: RADUNO ALLENAMENTI CPO TIRRENIA
-CHERUBINI Maya
-LOMBARDI Emma
SAN MARINO: RADUNO ALLENAMENTI
-BENEDETTINI Anna
DANIMARCA: Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup 1-9 Giugno 2026 5 GIUGNO: DANIMARCA- SVEZIA / 9 GIUGNO: SERBIA-DANIMARCA
-FÆRGE Emma Nazionale Danese
-BREDGAARD Sofie Nazionale Danese
NORVEGIA: 5 GIUGNO: GERMANIA - NORVEGIA / 9 GIUGNO: NORVEGIA - AUSTRIA
- FISKERSTRAND Cecilie
- WOLDVIK Emilie
OLANDA: 5 GIUGNO: IRLANDA - OLANDA / 9 GIUGNO: OLANDA - POLONIA
- VAN DER ZANDEN Ilse Nazionale Olandese 1-10 Giugno 2026
ISLANDA: 1-9 Giugno 2026 5 GIUGNO: UCRAINA - ISLANDA / 9 GIUGNO: ISLANDA - SPAGNA
- KATLA TRYGGVADOTTIR Nazionale Islandese
- HLIN EIRIKSDOTTIR Nazionale Islandese
NORVEGIA U23: 1-6 Giugno 2026 3 GIUGNO: SVEZIA - NORVEGIA / 5 GIUGNO: NORVEGIA - MESSICO
-JOHANSEN Oda Mathilde
-OMARSDOTTIR Iris
