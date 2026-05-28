Fiorentina Femminile, ecco le viola convocate dalle rispettive Nazionali

Fiorentina Femminile, ecco le viola convocate dalle rispettive NazionaliFirenzeViola.it
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 16:13News
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile ha reso noto l'elenco delle calciatrici convocate dalle rispettive Nazionali in vista dei prossimi impegni tra qualificazioni Mondiali e raduni. Diverse viola saranno protagoniste per i propri paesi, confermando ancora una volta il valore della rosa gigliata anche a livello internazionale.

L'ELENCO DELLE CONVOCATE 

ITALIA: Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup 5 GIUGNO: ITALIA-SERBIA / 9 GIUGNO: SVEZIA-ITALIA

-SEVERINI Emma     

ITALIA U23: RADUNO ALLENAMENTI CPO TIRRENIA

-CHERUBINI Maya

-LOMBARDI Emma 

SAN MARINO: RADUNO ALLENAMENTI

-BENEDETTINI Anna 

DANIMARCA:  Women's European Qualifiers for 2027 Fifa Women's World Cup 1-9 Giugno 2026  5 GIUGNO: DANIMARCA- SVEZIA / 9 GIUGNO: SERBIA-DANIMARCA 

-FÆRGE Emma                  Nazionale Danese     

-BREDGAARD Sofie           Nazionale Danese

NORVEGIA: 5 GIUGNO: GERMANIA - NORVEGIA / 9 GIUGNO: NORVEGIA - AUSTRIA   

- FISKERSTRAND Cecilie    
- WOLDVIK Emilie 

OLANDA: 5 GIUGNO: IRLANDA - OLANDA / 9 GIUGNO: OLANDA - POLONIA

- VAN DER ZANDEN Ilse      Nazionale Olandese     1-10 Giugno 2026  

ISLANDA: 1-9 Giugno 2026  5 GIUGNO: UCRAINA - ISLANDA / 9 GIUGNO: ISLANDA - SPAGNA

- KATLA TRYGGVADOTTIR  Nazionale Islandese    
- HLIN EIRIKSDOTTIR       Nazionale Islandese    1-9 Giugno 2026 5 GIUGNO: UCRAINA - ISLANDA / 9 GIUGNO: ISLANDA - SPAGNA

NORVEGIA U23:  1-6 Giugno 2026  3 GIUGNO: SVEZIA - NORVEGIA / 5 GIUGNO: NORVEGIA - MESSICO

-JOHANSEN Oda Mathilde 

-OMARSDOTTIR Iris