RAMADANI, Chiedo scusa a Gotti. Fiorentina fortissima

Il giocatore del Lecce Ylber Ramadani si è presentato con l'allenatore Gotti in conferenza stampa per chidergli pubblicamente scusa dopo il brutto gesto nei suoi confronti al momento del cambio nella partita con il Parma: "Non avevo mai fatto quel gesto nella mia carriera, bruttissimo. Voglio chiedere scusa al mister davanti a tutti, lo avevo già fatto nello spogliatoio. Il mister è come un padre per me, mi ha aiutato tanto. È un capitolo chiuso".

Sulla gara con la Fiorentina: "La Fiorentina ha vinto col Milan, non ha solo un giocatore forte. È una squadra fortissima e sappiamo che non sarà facile".