RAFINHA, Infortuni Barça bloccano la cessione

Il futuro di Rafinha al Barcellona si sta pian piano delineando. Il giocatore brasiliano, al centro di voci di mercato durante questa sessione estiva, non verrà ceduto: come riportato dal quotidiano iberico Sport, la società ha scelto di non cedere il giocatore anche per i diversi infortuni muscolari che hanno colpito i giocatori blaugrana in queste ultime settimane. Il giocatore era stato accostato anche a Inter e Fiorentina, ma per il momento non si muoverà dal Camp Nou.