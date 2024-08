QUI VENEZIA, La probabile formazione in vista dei viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco comincia a respirare dopo l'esordio in completa emergenza all'Olimpico della scorsa settimana. Come riporta TMW, rispetto alla partita contro la Lazio, in vista della Fiorentina rientrano dalla squalifica Idzes, Candela ed El Haddad, con i primi due che potrebbero trovare spazio dal primo minuto contro la Fiorentina domenica sera. Per quanto riguarda gli infortunati, Di Francesco spera di riavere almeno in panchina Pohjanpalo e Bjarkason, restano invece ancora fuori Busio e Jajalo. Al Franchi dunque il tecnico del Venezia dovrebbe riproporre il 3-4-2-1, con l'inserimento di Idzes nella linea a 3 dietro vicino a Svoboda e Sverko e Candela al posto di Sagrado sulla fascia destra. Ieri poi è stato ufficializzato l'arrivo di Nicolussi Caviglia che entra subito in ballottaggio per una maglia in mediana al fianco di Duncan, dove Andersen ha ben figurato contro la Lazio. Pohjanpalo, se dovesse farcela, sarebbe pronto a subentrare nel secondo tempo a Gytkjaer in avanti (da Venezia, Daniele Najjar).

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Gytkjaer. All. Di Francesco