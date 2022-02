QUARTA, Felice di tornare a giocare con l'Argentina

Dopo la vittoria per 1-0 dell'Argentina nella notte italiana contro la Colombia, Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha pubblicato su Instagram delle foto in campo con l'Albiceleste e una anche in spogliatoio con la Coppa America. Questo ciò che ha scritto: "Felice di tornare a giocare con questa maglia, dello sforzo di tutti i miei compagni di squadra per ottenere un'altra vittoria e far parte di questo grande gruppo".