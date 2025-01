QUARTA, 2° per minuti nel 2024 in Europa nei club di A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Entrati da poco nel nuovo anno il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare alcune classifiche relative al 2024. Tra queste quella relativa ai giocatori di club di Serie A con più minuti giocati nelle competizioni europee. In questa speciale graduatoria sono presenti 5 giocatori gigliati: Quarta, Terracciano, Biraghi, Mandragora e Kouame. L'argentino, ormai tutto fatto per il suo passaggio al River Plate, è secondo, dietro a Svilar della Roma, con 1174 minuti giocati in 13 partite. Quarta posizione per Terracciano con 1140 primi, mentre rispettivamente nona e decima posizione per Mandragora e Biraghi con 1058 e 1019 minuti disputati. Infine 20' Kouame con 832 minuti in 9 partite.