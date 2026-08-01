Social Piccoli e Kean riacciuffano il Real: gli highlights del pareggio della Fiorentina

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Sui propri canali social, la Fiorentina ha pubblicato gli highlights della gara di stasera contro il Real Madrid. Un 2-2 che ha fatto divertire i 30mila presenti a Klagenfurt e che ha lasciato buone indicazioni a Fabio Grosso, andato a segno con i gol di Piccoli e Kean.

Per chi si fosse perso la partita, ecco il riassunto dall'account Instagram viola: