Social
Piccoli e Kean riacciuffano il Real: gli highlights del pareggio della Fiorentina
FirenzeViola.it
Sui propri canali social, la Fiorentina ha pubblicato gli highlights della gara di stasera contro il Real Madrid. Un 2-2 che ha fatto divertire i 30mila presenti a Klagenfurt e che ha lasciato buone indicazioni a Fabio Grosso, andato a segno con i gol di Piccoli e Kean.
Per chi si fosse perso la partita, ecco il riassunto dall'account Instagram viola:
Pubblicità
News
Segnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissimedi Pietro Lazzerini
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaIl Real non è ancora Galactico, ma la Fiorentina spinge eccome: da Klagenfurt ottimi segnali
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Luca CalamaiPiccoli merita attenzione. Caso Kean: perché Paratici stava comprando Castro e vuole Pellegrino? Servono esterni d’attacco subito. A Grosso non piace Fagioli play, se arriva l’offerta giusta può partire
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com