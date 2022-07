PULGAR, Il Flamengo attende il sì della Fiorentina

Giungono notizie direttamente dal Brasile per quanto riguarda il futuro di Erick Pulgar. Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Vene Casagrande sul proprio profilo Twitter, il Flamengo starebbe attendendo solo il sì della Fiorentina per permettere al cileno di volare in Brasile e svolgere così le visite mediche. L'offerta del club carioca si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita , col centrocampista che firmerebbe un contratto triennale.