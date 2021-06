PULGAR, Il Celta Vigo lo vuole se va via Tapia

Sirene spagnole per Erick Pulgar, individuato come sostituto di Renato Tapia, dal sito spagnolo fichajes.net. Secondo il media spagnolo Tapia, arrivato a costo zero dal Feyenoord, è stato senza dubbio la rivelazione della Liga in questa stagione, così sul peruviano si sono accesi i radar di grandi club come Bayern Monaco e Atletico Madrid.

Nel caso in cui Tapia lasci dunque il Celta, il club spagnolo punterà su Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina che, secondo il sito in questione vorrebbe lasciare Firenze dopo le due stagioni appena concluse.