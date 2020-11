PUGGIONI, Astori? Mi sentivo in colpa per parate

Intervenuto sulla gara di domenica, Christian Puggioni, ex portiere del Benevento, ha parlato così della sfida speciale tra i viola e le streghe di due stagioni fa: "Fiorentina-Benevento del 2018? È una di quelle gare che non vorresti mai giocare, anche se quella era una partita speciale in ricordo di Davide. In campo si sentiva che c'era qualcosa di diverso dal normale. Entrambe le squadre volevano giocare in onore di Astori. Io mi sentivo quasi in colpa per le parate che facevo. Alle 13 cominciò a piovere, come se Davide stesse piangendo e poi arrivò il gol di Vitor Hugo, che mi paralizzò".