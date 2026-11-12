Chiambretti punge Cairo: "Njie? Non serve al gioco di Abate...". La frecciata social

Nuova provocazione social di Piero Chiambretti nei confronti di Urbano Cairo. Il noto conduttore televisivo e tifoso del Torino ha pubblicato su Instagram una foto di Alieu Njie, attaccante passato in estate dal club granata alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto. L'immagine, accompagnata dalla frase «Non serve al gioco di Abate», è firmata ironicamente proprio a nome del presidente Cairo.

Una battuta che nasce dal rendimento del classe 2005 in maglia viola, dove Njie sta trovando spazio e continuità, mettendosi in evidenza anche con gol e prestazioni positive. L'ultimo segnale è arrivato contro la Juventus, con una rete che ha contribuito al 2-2 del Franchi. Un'occasione per Chiambretti per tornare a ironizzare sulle scelte di mercato del Torino.