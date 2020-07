PRUZZO, Fabbri non può arbitrare: ieri sera a Roma...

Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha parlato dell'arbitraggio di Fabbri nella partita vinta dai giallorossi contro il Parma. Questo ciò che ha detto: "Non può arbitrare: ha confermato la serataccia di Lazio-Fiorentina. Ieri ho visto benino la Roma che in queste partite si ritrova, ma se la difesa ha fatto bene in attacco c'è qualcosa da domandarsi: anno prossimo continuare con Dzeko o serve un grande attaccante più continuo?".