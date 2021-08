PRUZZO, ACF ha personalità. Pjanic? Meglio uno con fame

L'ex attaccante di Roma e Fiorentina ha commentato, tra le altre cose, la sfida tra le sue ex squadre a Tuttomercatoweb: "La Roma ha sofferto con la Fiorentina poi ci sono stati due episodi che hanno indirizzato la gara. Quella giallorossa è una squadra che bada al sodo, la Fiorentina comunque ha mostrato personalità e ha giocato alla pari. Ci vorrebbero alternative che ora mancano, soprattutto in attacco. E praticamente c'erano in campo alcuni giocatori che l'anno passato erano riserve, ma il mercato forse non è finito. Pjanic? Il meglio lo ha già dato, la Fiorentina ha bisogno di altro anche come fame"