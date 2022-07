PROVEDEL, Accordo con la Lazio fino al 2027

La Lazio continua a lavorare sul fronte portieri, nonostante le visite mediche a Roma di Luis Maximiano nelle prossime ore. Dopo i sondaggi per Terracciano, Il Corriere dello Sport riporta un grande interesse della società biancoceleste per Ivan Provedel, con l'accordo che sembra sempre più vicino. Con il giocatore c’è una base d’intesa per un contratto da oltre 1 milione fino al 2027,mentre con lo Spezia la distanza si è ridotta notevolmente: la Lazio ha offerto 4,5, il club ligure è sceso a 5 dai 6 milioni iniziali di richiesta, quindi si immagina una fumata bianca imminente per il portiere che è stato obiettivo di mercato della Fiorentina, che però pochi giorni fa ha firmato Gollini.