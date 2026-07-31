Promossi e rimandati: le indicazioni al termine del ritiro della Fiorentina

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La seconda fase del ritiro estivo della Fiorentina è ormai arrivata alla conclusione. La squadra di Fabio Grosso, dopo tre settimane di lavoro tra Viola Park e Teddington, si prepara alla sfida contro il Real Madrid a Klagenfurt, primo vero test internazionale per valutare i progressi fatti fin qui. Il tecnico viola ha iniziato a costruire la sua squadra tra nuovi innesti, idee tattiche e un mercato ancora aperto, soprattutto nel reparto offensivo.

Le indicazioni migliori sono arrivate dal centrocampo, dove gli inserimenti di Atta e Oulai hanno aumentato qualità e intensità. La Repubblica edizione Firenze fa il bilancio di questo ritiro britannico: in particolare Atta è stato uno dei protagonisti assoluti del ritiro, mentre Oulai ha mostrato personalità e margini di crescita. Bene anche Ndour e Mandragora, mentre resta da trovare il giusto equilibrio nella gestione di Fagioli. In difesa Grosso ha lavorato sulla compattezza e sulla costruzione dal basso: positivi i primi segnali da Dragusin e Viery, mentre De Gea si è confermato leader della squadra.

Continua Repubblica: resta invece da completare il reparto offensivo, soprattutto sulle fasce, dove la mancanza di esterni di ruolo ha limitato il lavoro sul 4-3-3. Buone risposte sono arrivate da Piccoli e Gudmundsson, mentre Kean continua a essere gestito con cautela. Attesa anche per il classe 2010 Federico Croci, una delle sorprese di queste settimane. Contro il Real Madrid arriverà dunque il primo banco di prova importante per capire il livello della nuova Fiorentina.