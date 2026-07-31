Il Napoli spinge per arrivare a Favasuli: la Fiorentina osserva interessata
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La Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi dell'asse di mercato che potrebbe portare Costantino Favasuli al Napoli. Secondo quanto riportato sul proprio profilo X da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti per il giovane esterno, reduce da una stagione positiva al Catanzaro in Serie B. Un'operazione che potrebbe sorridere anche ai viola, che al momento della cessione del classe 2004 si sono riservati il 50% sulla futura rivendita. Se l'affare dovesse andare in porto, una parte dell'incasso finirebbe infatti nelle casse della società gigliata.
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