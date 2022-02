PRIMAVERA, Le formazioni di Sassuolo-Fiorentina

Altra sfida importante per la Primavera che nella 21ª giornata affronterà il Sassuolo in trasferta al Mapei Football Center alle ore 15. Nell'ultimo turno i viola hanno pareggiato 2-2 contro il Cagliari (e in settimana superato il turno di Coppa) mentre gli emiliani dell'ex Bigica hanno battuto il Genoa 2-1. In classifica un solo punto separa le due squadre con i viola avanti al sesto posto a quota 31. La partita sarà trasmessa in diretta da Sportitalia. Ecco le formazioni iniziali scelte dai due tecnici:

SASSUOLO: Vitale, Pieragnolo, Flamingo, Zanelaj, Paz, D'andrea, Mata, Aucelli, Miranda, Samele, Toure. A disp. Zacchi, Cehu, Ferrara, Ahmed, Macchioni, Kumi, Ngingi, Diawara, Abubakar, Cavallini, Casolari, Forchignone. Allenatore: Bigica Emiliano

FIORENTINA: Andonov, Gentile, Corradini (C), Distefano, Bianco, Agostinelli, Romani, Toci, Kayode, Seck, Krastev. A disp. Fogli, Dainelli, Munteanu, capasso, Egharevba, favasuli, Gori, david, Neri, Biagetti, Amatucci, Koffi in Guessan. Allenatore: Aquilani Alberto