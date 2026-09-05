Primavera, Fiorentina di scena a Genova: la formazione di Andreazzoli
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Stamani alle ore 11 torna in campo anche la Fiorentina Primavera. I Campioni d'Italia in carica saranno di scena in casa del Genoa per la terza giornata del campionato di categoria, coi ragazzi di Aurelio Andreazzoli chiamati a reagire dopo la sconfitta interna col Verona nell'ultimo turno. Ecco la formazione ufficiale dei viola:
4-4-2: Magalotti; Corduneanu, Turnone, Boskovic, Ademi; Mazzeo, Bonanno, Bianchini, Croci; Pietropaolo, Jallow.
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