Primavera, Fiorentina di scena a Genova: la formazione di Andreazzoli

Primavera, Fiorentina di scena a Genova: la formazione di AndreazzoliFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:38News
di Redazione FV

Stamani alle ore 11 torna in campo anche la Fiorentina Primavera. I Campioni d'Italia in carica saranno di scena in casa del Genoa per la terza giornata del campionato di categoria, coi ragazzi di Aurelio Andreazzoli chiamati a reagire dopo la sconfitta interna col Verona nell'ultimo turno. Ecco la formazione ufficiale dei viola:

4-4-2: Magalotti; Corduneanu, Turnone, Boskovic, Ademi; Mazzeo, Bonanno, Bianchini, Croci; Pietropaolo, Jallow.