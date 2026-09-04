De Biasi: "Con quanto speso il peso della sfida tra Fiorentina e Torino sarà sui viola"

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Gianni De Biasi, ex allenatore tra le varie squadre anche del Torino, ha presentato a La Stampa la sfida tra i granata e la Fiorentina, in programma alla vigilia del prossimo turno di campionato. L'ex allenatore granata ha evidenziato le diverse aspettative che accompagnano le due squadre: "Le insidie ci sono per entrambi, ma il peso maggiore è sulle spalle della Fiorentina, ha un progetto diverso da quello granata e con tutto quello che ha speso sul mercato...".

Sul nuovo Torino e sui tanti cambiamenti apportati durante l'estate, De Biasi ha poi indicato in Mandragora un possibile uomo chiave: "Vediamo come risponde il campo, sulla carta sì e Mandragora può essere il valore aggiunto: ha qualità e ha pure il gol nelle sue corde, in più conosce l'ambiente. Se sta bene può diventare un leader".

Infine, l'ex tecnico del Torino ha fissato l'obiettivo stagionale e difeso l'allenatore: "Si deve stare calmi e guardare avanti con positività, credo che il Toro abbia le carte in regola per fare un campionato in linea con le sue possibilità. Per me l'obiettivo è tral'11°e il 12° posto, potrà ritagliarsi uno spazio dopo le solite note e magarı togliersi anche qualche piccola soddisfazione. Mettiamola così: servirà per provare a mettere il primo tassello al progetto di un Toro guidato da questo bravo allenatore che conosco bene e ho avuto proprio in granata. Fidatevi di lui".