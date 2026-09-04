Agüero citato in un’inchiesta sul narcotraffico: “Da chiarire la natura dei rapporti”

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Il nome di Sergio “el Kun” Agüero compare negli atti di un’inchiesta giudiziaria su una presunta rete internazionale di narcotraffico e riciclaggio. A riportarlo è il quotidiano argentino La Politica. L’indagine, coordinata dal giudice Pablo Yadarola, ha portato anche all’arresto di Pablo “Bebote” Álvarez, storico leader della tifoseria dell’Independiente.

Secondo quanto emerge dalle conversazioni analizzate dagli investigatori, alcuni degli indagati avrebbero progettato di associare una piattaforma di biglietteria, denominata “Kru Tickets”, all’immagine internazionale di Agüero, richiamando KRÜ, l’organizzazione di eSport fondata dall’ex calciatore. Nei messaggi sequestrati si parla anche di incontri con Agüero e di un possibile accordo commerciale. Saranno ora le indagini a chiarire la natura di questi rapporti e, soprattutto, se l’ex attaccante fosse a conoscenza delle presunte attività illecite contestate agli indagati. Al momento, gli elementi emersi non dimostrano un coinvolgimento consapevole di Agüero nel presunto narcotraffico.