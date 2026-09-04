Stangata UEFA dopo Lione-Fenerbahce: pioggia di sanzioni per club e tesserati
Arrivano le sanzioni della UEFA dopo quanto accaduto durante Olympique Lione-Fenerbahce, sfida di Champions League dello scorso 26 agosto, terminata 2-1 per la formazione turca. Il Fenerbahce dovrà pagare complessivamente 95mila euro per l’accensione e il lancio di materiale pirotecnico, i disordini tra il pubblico e la violazione delle regole fondamentali di condotta.
Pesanti anche i provvedimenti nei confronti dei singoli giocatori. Matteo Guendouzi è stato multato di 50mila euro e squalificato per quattro partite nelle competizioni UEFA per club: due giornate sono però sospese per un anno. Mason Greenwood dovrà invece pagare 30mila euro e sconterà un turno di squalifica, anche in questo caso con pena sospesa.
Il conto è salato anche per il Lione, multato complessivamente di 108.500 euro per lancio di oggetti, materiale pirotecnico, disordini e violazioni delle norme di condotta. Infine, cinque giornate di squalifica, due delle quali sospese, per il preparatore dei portieri Antonio Ferreira, sanzionato per aggressione grave.
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