Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Como, Kean in panchina

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Il terzo turno di Serie A è pronto a partire, e lo farà con l'anticipo del venerdì sera delle ore 20:45 tra Genoa e Como. Il match, che andrà in scena allo Stadio Luigi Ferraris, mette di fronte due squadre in lotta ovviamente per obiettivi diversi, con i padroni di casa allenati da De Rossi alla caccia dei primi punti in campionato per iniziare la corsa verso la salvezza mentre gli ospiti allenati da Fabregas che proveranno a dare continuità alla bella vittoria in casa del Napoli. Daniele De Rossi rompe gli indugi e conferma le indiscrezioni della vigilia con Osmajic che fa coppia con Colombo in attacco. In difesa nessun dubbio con Marcandalli, Ostigard e Vasquez a formare il terzetto davanti a Bijlow. A centrocampo con Baldanzi e Frendrup gioca Sow mentre Sabelli ed Ellertsson sono gli esterni.

Dall'altra parte, Cesc Fabregas lascia in panchina Kean ed affida l'attacco Douvikas. Ad innescare la punta greca ci pensano Diao, Nico Paz e Baturina mentre in difesa davanti a Butez spazio a Couto e Valle con Ramon e Chalobah centrali. In mezzo al campo agiscono Perrone e Da Cunha.

Le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Baldanzi, Frendrup, Sow, Ellertsson; Osmajic, Colombo.

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.