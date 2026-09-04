Il Como è primo in classifica: battuto il Genoa 4-1, Kean entra e incide subito

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Il Como si conferma una delle squadre più in forma di questo avvio di campionato e passa con autorità a Marassi, imponendosi 4-1 sul Genoa e salendo per adesso al primo posto, con 7 punti dopo tre giornate. Eppure erano stati i rossoblù di Daniele De Rossi a sbloccare il match con Osmajic, bravo a finalizzare un’azione costruita da Baldanzi e Colombo. La risposta della formazione di Cesc Fabregas, però, è stata immediata e travolgente: Baturina ha trovato il pareggio con una conclusione dalla distanza, poi Diao ha completato la rimonta firmando il 2-1. Prima dell’intervallo è arrivato anche il tris con Nico Paz, che ha coronato una prestazione di alto livello sfiorando poi anche la doppietta personale con un palo.

Nella ripresa il Genoa ha provato a riaprire la gara, ma il Como ha continuato a gestire il possesso e a creare le occasioni migliori, sfiorando più volte il quarto gol. La rete che ha chiuso definitivamente i conti è arrivata a metà secondo tempo ancora con Diao, autore della doppietta personale. Da segnalare anche l’esordio di Moise Kean con la maglia del Como: l’attaccante, partito dalla panchina, è entrato nel finale e si è subito reso protagonista servendo l’assist per il definitivo 4-1 per il secondo centro di Diao, mettendo il suo primo timbro nella vittoria della squadra di Fabregas.