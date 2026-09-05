Fiorentina-Torino: pronostico, quote e analisi di una sfida già pesantissima

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Pronostico Fiorentina - Torino del 5 settembre 2026: analisi, confronto delle quote e formazioni della sfida del Franchi tra due squadre a zero punti

Oggi alle 15:00 il Franchi ospita una partita che nessuna delle due squadre avrebbe voluto giocare così presto: Fiorentina e Torino sono ferme a zero punti dopo due giornate.

Pronostici Fiorentina - Torino e quote

I viola non hanno ancora segnato (0 gol fatti, 7 subiti fra Roma e Frosinone), i granata hanno perso tre partite di fila contando l'eliminazione in Coppa Italia col Monza. Da queste premesse nascono i nostri pronostici Fiorentina - Torino.

• Multigol 1-3 — 1.57 su Goldbet

• Pareggio — 3.35 su Snai

• Giovanni Simeone marcatore — 4.00 su Lottomatica



Le lavagne assegnano alla Fiorentina il ruolo di favorita, con il segno 1 fra 1.85 e 1.91 e il colpo granata oltre 4.20; il pareggio si assesta intorno a 3.30 fra Eurobet e Goldbet. Un giudizio che ci convince poco: al Franchi la squadra di Grosso è stata fischiata dopo lo 0-3 col Frosinone, mentre il Torino, pur senza punti, ha almeno segnato due reti. Il No Goal, proposto in area 1.75, resta un'opzione da tenere d'occhio.



Quote soggette a variazione. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per saperne di più.

Formazioni Fiorentina - Torino

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Njie; Pellegrino. Beto e Gnonto, arrivati sul gong, scalpitano; Kean, Gudmundsson e Mandragora hanno lasciato Firenze.



Il mercato incrociato: tre ex viola in maglia granata

(3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Coco, Cömert; Belghali, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Mandragora e Bragança sono appena atterrati al Filadelfia, Casadei resta in dubbio.

C'è un dettaglio, che rende questa partita più intrigante di quanto dica la classifica: Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Rolando Mandragora, tutti passati dalla Fiorentina al Torino in questa sessione, tornano al Franchi da avversari. Comuzzo, fra l'altro, è stato l'unico marcatore granata di Reggio Emilia e resta il difensore più affidabile di Abate. Sull'altro fronte Alieu Njie ha fatto il percorso inverso. Storie che spesso, nel calcio italiano, si traducono in gare bloccate, giocate sui nervi più che sul palleggio.



Una sfida che promette più equilibrio che gol

I precedenti raccontano una tradizione precisa: nelle ultime sei sfide di campionato fra queste due squadre soltanto una ha superato le due reti complessive (il 2-2 di febbraio), con due 0-0, un 1-1, un 1-0 e uno 0-1. Il bilancio storico, dopo oltre centocinquanta incroci, è praticamente in parità. Considerando che la Fiorentina fatica enormemente a costruire — a Firenze si è visto poco oltre qualche invenzione di Mastantuono — e che il Torino a Reggio Emilia ha tirato in porta pochissimo, crediamo che il Multigol 1-3 abbia buone possibilità di vedersi avverato: 1.57 su Goldbet, valori simili su Snai ed Eurobet.



Sui marcatori l'occhio cade su Simeone, ancora a secco ma centravanti abituato a segnare al Franchi, quotato intorno a 4.00 fra Lottomatica e Goldbet; per i viola c'è curiosità per Beto, il quale eredita il posto di Kean e viene bancato poco sopra 3.75. Il pareggio, infine, non è soltanto il risultato più frequente della storia di questo confronto: è anche quello che ci sembra fotografare meglio due squadre spaventate. Le quote Fiorentina - Torino dicono viola, il nostro pronostico Fiorentina - Torino preferisce la prudenza.



Contenuto a carattere informativo e di analisi sportiva. Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Per informazioni e supporto: Telefono Verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo dell'Istituto Superiore di Sanità, 800 558 822 (gratuito e anonimo).

