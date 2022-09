PRIMAVERA FEMM., Pareggio interno contro il Napoli

Nel weekend da poco trascorso è andata in scena anche la seconda giornata del campionato Primavera Femminile. La Fiorentina ha fatto il suo esordio casalingo contro il Napoli, gara terminata in pareggio per 2-2. Le viola sono partite al meglio, con Sechi - Giacobbo che hanno portato la squadra sul 2-0 iniziale dopo appena 5 minuti. Ma il Napoli reagisce, accorcia le distanze alla mezzora e poi trova il pareggio in pieno recupero.