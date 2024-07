PRESTON, Inizia la vendita dei biglietti per il match coi viola

C'è attesa per la Fiorentina in Inghilterra, a pochi giorni dall'inizio della tournée in terra d'Albione per la squadra di Palladino e soprattutto ad una settimana dalla partita contro il Preston prevista all'indomani della prima sfida contro il Bolton. Il Preston ha iniziato la vendita dei biglietti per la sfida contro la Fiorentina, scrivendo "Solo una settimana e torniamo al Deepdale".

⌛ Just one week until we're back at Deepdale!



️ Join us next Saturday as we take on @acffiorentina. ️#pnefc