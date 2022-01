PRESTITI, Ferrarini può lasciare Perugia a gennaio

Potrebbe esserci anche qualche uscita inattesa nel Perugia nel mercato di gennaio che sta per cominciare. Lo riferiscono i quotidiani locali, Il Messaggero, La Nazione e Il Corriere dell’Umbria. In particolare sembra che la Fiorentina proprietaria del cartellino abbia ricevuto richieste per Gabriele Ferrarini, nazionale Under 21 cui Alvini sta dando a dire il vero spazio con regolarità ma che potrebbe non bastare per trattenerlo.