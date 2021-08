PRES. PESCARA, Torreira il profilo giusto. Verratti...

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha così commentato il ritorno in Serie A di Lucas Torreira, che lui portò per primo in Italia: "Noi collaboriamo molto con l'Uruguay per i ragazzi: venne qui e fece una bella stagione in Primavera con Oddo. Quando poi diventò allenatore della prima squadra se lo portò dietro, cambiandogli ruolo da trequartista a davanti alla difesa. L'esperienza all'estero non è andata come si aspettava. Italiano è uno a cui piace giocare al basso: Torreira poi sa anche fare gol, è il giocatore giusto".

Di Biraghi che ricorda?

"La scintilla non è scoccata ma non credo che in Italia ci siano tanti calciatori con il piede mancino che ha Biraghi".

Ci racconta che successe con Verratti? C'era la Fiorentina?

"Ci fu una richiesta della Fiorentina, che ci propose uno scambio addirittura con Ljajic. Poi venne fuori la richiesta del PSG e lì cadde tutto, c'erano anche Juventus e Napoli interessate, per esempio. Fecero un'offerta irrinunciabile sia a noi che al ragazzo".