PRES. OLYMPIACOS, Vincere la Conference fu meglio della democrazia

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente alla cerimonia di premiazione del Golden Boy 2024, organizzata come sempre da Tuttosport, il presidente dell'Olympiacos Evangelos Marinakis ha parlato a Sky Sport. Tra le dichiarazioni, il patron dei greci si è soffermato sulla vittoria della Conference League della passata stagione, in finale contro la Fiorentina: "Due milioni di persone in festa in tutto il Pireo: non c'era così tanta gente nemmeno quando abbiamo ripristinato la democrazia… È stata la prima volta non solo per i nostri tifosi ma per tutti i tifosi greci, e con l'Olympiacos abbiamo vinto anche la la Youth League, un altro fatto storico.

Abbiamo battuto Fiorentina e Milan, due grandi squadre europee: difficile chiedere di più".