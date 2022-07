PRES. ATF, Abbonamenti online? Violaclub penalizzati

Dopo il comunicato pubblicato ieri, il presidente dell'ATF Federico Sinopoli, detto Fefè, è tornato a parlare per puntualizzare il punto di vista dell'associazione dei tifosi della Fiorentina sulla discrepanza di prezzo tra gli abbonamenti online e quelli acquistati nei punti vendita: "Le associazioni del tifo hanno un collegamento con i ticketing provider come ticket-one e viva-ticket e quindi sono un punto di rivendita come altri, però in questo caso il costo degli abbonamenti è diverso, perché con la nuova campagna abbonamenti la Fiorentina ha previsto uno sconto (superiore al 10%) per chi acquista l'abbonamento online. Il problema è questa differenza di prezzo soprattutto per i violaclub, che in questo periodo lavoravano per fare la raccolta abbonamenti; è chiaro che nel momento in cui i soci non hanno più bisogno dei servizi dei club il rischio è che queste associazioni perdano forza. Contestualmente alla creazione in queste settimane di violaclub comunicate con gioia anche dalla Fiorentina non ci sono però garanzie per queste associazioni.

Noi da due giorni stiamo facendo tutoraggio per dare una mano per la registrazione e l'inserimento di codici che precedono l'acquisto degli abbonamenti, visto che le difficoltà sono notevoli. Il rischio è che i club si svuotino; io ho parlato con alcune realtà e mi hanno espresso le loro perplessità. Il problema, ripeto, non è legato all'acquisizione via computer, è il legame del tifo organizzato con la Fiorentina".