Fiorentina-Benevento, la sfida dopo nove anni dall'ultima volta

vedi letture

Ecco i precedenti tra Fiorentina e Benevento tra compionato e Coppa Italia, come riportato dal sito della Fiorentina: "A nove anni dal primo confronto ufficiale, Fiorentina e Benevento tornano a sfidarsi al Franchi. Le due società si sono affrontate 5 volte tra campionato e coppa, con un bilancio di 4 vittorie per la Fiorentina e una sola sconfitta, subita nel 2020 nel match interno terminato 0-1 per i campani.

Tra questi cinque incontri, uno solo è stato giocato in Coppa Italia e risale all’ultimo scontro diretto del 2021, quando le squadre si affrontarono agli ottavi di finale. In quell'occasione la Fiorentina passò il turno grazie alle reti prima di Nikola Milenkovic e poi di Riccardo Sottil, mentre il Benevento provò a restare in partita con il gol di Gabriele Moncini".