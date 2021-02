PRANDELLI, Social: "Come stanno Kokorin e Montiel"

Dopo la conferenza stampa, Cesare Prandelli si è intrattenuto anche con la pagina Instagram della Fiorentina attraverso la quale ha risposto alle domande di alcuni tifosi: "Franck ha fatto veramente di tutto per recuperare ma purtroppo non sarà della partita. Milenkovic e Castrovilli sono giocatori importanti, potremmo cercare di avere qualcosa in più dal punto di vista fisico. Sono contento perché la società ha lavorato bene in merito al ricorso sulla squalifica di Nikola. L'assenza di Amrabat? Cercheremo di valorizzare i giocatori che abbiamo: sono convinto che chi giocherà lo farà bene, ci siamo allenati alla grande. Malcuit ogni giorno migliora, Kokorin ha qualche problemino ma anche lui sta lavorando in maniera dura. Ci vorrà del tempo perché arriva da settimane di inattività, ma si sta mettendo a disposizione in maniera esemplare. Martinez Quarta? Ha capito bene come lavorare e si può adattare in tanti ruoli. Kouame-Vlahovic insieme? Li abbiamo visti già parecchie volte, è una delle soluzioni ma non l'unica soluzione".

La vittoria numero 100 sulla panchina viola? "Prima bisogna arrivare alla vittoria, poi è facile organizzarsi per festeggiare. Come si rapporta con i giocatori? Trovare un buon rapporto con i giocatori è la base. La cosa più complicata è che le nuove generazioni hanno altri riferimenti, altri modi interagire. Però bisogna sempre capire come relazionarsi. Montiel? Si sta impegnando e sta lavorando: avrà sicuramente una grande carriera. Speravamo di trovargli una sistemazione per farlo giocare e poi valutare di inserirlo nella rosa della Fiorentina. Lui non ha perso motivazioni e si sta allenando molto bene. Ma gli dico sempre che in questi momenti difficili si forma il carattere".