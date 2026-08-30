Prandelli resta ottimista: "Grosso ha bisogno di tempo, la strada è giusta"

vedi letture

Intervistato dal Corriere Fiorentino (queste le parole di ieri al Viola Park invece) dopo il pesante ko contro il Frosinone, Cesare Prandelli continua a rimanere ottimista sulla Fiorentina di Fabio Grosso. L'ex allenatore viola ne ha parlato così, infatti, anche dopo la cocente sconfitta di ieri: "Se resto fiducioso? Assolutamente sì. Grosso ha bisogno di tempo ma la strada indicata dalla società è giusta. C'è tutto per tornare protagonisti. Io non vedo l'ora".

Così invece Prandelli sui Commisso, ritrovati ieri nella serata del Franchi e prima ancora nel pranzo al Viola Park: "Il presidente Joseph l’ho visto molto emozionato e coinvolto. Con suo padre presente stava sempre un passo indietro, ora invece è viola al 100% e questo è un grande segnale per la Fiorentina. Mamma Catherine è stata addirittura commovente: ha espresso il desiderio di creare una famiglia viola e andare oltre il lutto. Inutile negarlo, dopo la morte di Rocco era lecito avere qualche perplessità sul futuro della Fiorentina, invece loro stanno dimostrando che il club è in mani solide".