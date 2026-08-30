Gudmundsson, c'è la Lazio. E il Bologna tiene d'occhio anche altri nomi

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Secondo quanto riportato da TMW, il Bologna è al lavoro per individuare il sostituto di Jonathan Rowe e ha avviato contatti esplorativi per tre profili offensivi: Samuel Mbangula del Werder Brema, Albert Gudmundsson della Fiorentina e Rocco Vata del Watford. Inoltre, aggiunge Sportitalia, sull'islandese in uscita dai viola ci sarebbe anche l'interesse della Lazio.

Mbangula, classe 2004 ed ex Juventus, è un profilo di prospettiva sul quale resta forte anche l’interesse dell’Atalanta. Gudmundsson garantirebbe invece esperienza, qualità e duttilità, mentre Vata rappresenta un investimento in ottica futura. Il Bologna sta valutando formule e opportunità, con la situazione di Rowe che potrebbe naturalmente influenzare le prossime mosse dei rossoblù.