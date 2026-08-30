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Kospo lascia la Fiorentina: va in prestito con obbligo di riscatto al Mantova

Kospo lascia la Fiorentina: va in prestito con obbligo di riscatto al MantovaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:58News
di Redazione FV

Eman Kospo saluta la Fiorentina. Il difensore centrale classe 2007, arrivato l'estate scorsa dal settore giovanile del Barcellona, diventa un nuovo giocatore del Mantova. Lo annuncia la stessa Fiorentina tramite un comunicato ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eman Kospo al Mantova".