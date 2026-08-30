Ufficiale
Kospo lascia la Fiorentina: va in prestito con obbligo di riscatto al Mantova
FirenzeViola.it
Eman Kospo saluta la Fiorentina. Il difensore centrale classe 2007, arrivato l'estate scorsa dal settore giovanile del Barcellona, diventa un nuovo giocatore del Mantova. Lo annuncia la stessa Fiorentina tramite un comunicato ufficiale:
"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Eman Kospo al Mantova".
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