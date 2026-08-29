Runjaic: "La Fiorentina ha perso 3-0, non è solo questione di mercato"

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Kosta Runjaic, dopo la vittoria per 3-2 sul Monza, ha parlato al termine della gara in conferenza stampa tirando in ballo anche il risultato della Fiorentina: “Sono molto felice per la prestazione e la vittoria, sono tre punti in trasferta e non era facile giocare contro di loro. Il Monza è una buona squadra, gioca uomo su uomo. In generale non sono felice dei due gol concessi abbastanza facilmente", le sue parole.

Poi ha aggiunto: "Tutti mi chiedono l’Europa ma l’obiettivo basilare è la salvezza. Per andare in Europa dobbiamo preparare la squadra per lottare per quel traguardo. La Fiorentina ha perso 3-0 ad esempio, non è solo una questione di mercato. Se mi chiedete se ci manca qualcosa: ogni allenatore vuole sempre una squadra più forte per avere più competizione interna e flessibilità. Noi siamo l’Udinese, non siamo una squadra che deve partire per andare in Europa, noi abbiamo ottime fondamenta e dobbiamo continuare così pensando alla prossima partita ad iniziare dalla Coppa Italia".