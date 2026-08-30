"Lampi di luce in mezzo al buio". Le pagelle viola salvano solo Mastantuono

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Sono tutti pesanti i voti dei quotidiani ai giocatori della Fiorentina nella sconfitta contro il Frosinone. Inutile ribadire come fiocchino giudizi tra il 4 e il 5, mentre una timida sufficienza la strappa solo Franco Mastantuono. L'argentino è l'unico viola che prova ad accendersi e a creare problemi ai ciociari, tanto che La Gazzetta dello Sport lo premia con un 6 in pagella: "Lampi di luce in mezzo al buio, come la rabona di inizio match. Prende il palo, tira crea: è il più pericoloso per distacco".

Giudizio simile per La Nazione, che premia lo sforzo e l'impegno del fantasista: "Le lacrime sotto la curva a fine gara, sottolineano come questo ragazzo sia già calato dentro la realtà. Ha numeri e si vede, manca ancora la concretezza negata dal tiro finito sul palo che poteva riaprire la partita". Ecco le pagelle di Mastantuono:

La Gazzetta dello Sport, 6

Corriere dello Sport-Stadio, 5

Tuttosport, 5,5

La Nazione, 5,5

la Repubblica, 5,5