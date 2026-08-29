Fiorentina, spunta Roberto Fernández per l'attacco: concorrenza del Como

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Con il mercato arrivato alle battute finali, la Fiorentina continua a muoversi alla ricerca di un nuovo attaccante. La situazione legata a Moise Kean, sempre più vicino al trasferimento al Como, obbliga infatti il club viola a individuare rapidamente un'alternativa nel reparto offensivo. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c'è quello di Roberto Fernández, centravanti spagnolo classe 2002 di proprietà dell'Espanyol.

A rilanciare l'indiscrezione è stata Sportitalia, secondo cui il giocatore sarebbe un profilo seguito sia dalla Fiorentina che dal Como. Una situazione particolarmente interessante, considerando proprio la trattativa che vede i lariani protagonisti per Kean. Anche il Como, infatti, potrebbe decidere di intervenire nuovamente in attacco nonostante l'arrivo dell'attaccante viola. Fernández, che ha alle spalle esperienze con Málaga, Barcellona B e Braga, è reduce da un ottimo avvio di stagione con l'Espanyol. Il suo rendimento ha attirato l'attenzione di diversi club e la sua posizione contrattuale lo rende un'opportunità concreta: sul giocatore è infatti presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.