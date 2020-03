PRADÈ, Rispetteremo tutti le regole, pure i giocatori

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha invitato i tifosi, attraverso un video pubblicato su Twitter dal club viola, a restare a casa propria per far fronte all'epidemia del Coronavirus: "Restiamo a casa, assumiamo un comportamento responsabile e aiutiamo il Paese con dei messaggi positivi perché ne usciremo presto. Da dirigente posso dire che noi abbiamo fermato ogni tipo di attività per almeno sette giorni, i ragazzi rispetteranno le regole e staremo attenti ogni tipo di comportamento. Abbiamo una fiducia immensa nelle nostre istituzioni, perciò saremo i primi a seguire le regole. Da parte mia un grandissimo ringraziamento a tutti medici e a tutti gli operatori sanitari che in questo momento stanno facendo davvero delle cose incredibili".

Ecco il video in questione: