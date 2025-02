Porto-Roma, le formazioni ufficiali dell'andata del playoff di Europa League

vedi letture

Questa sera in campo anche l'Europa League, con la Roma che si gioca l'andata dei playoff validi per accedere agli ottavi di finale della competizione. Allo stadio do Dragão i ragazzi di Claudio Ranieri affrontano il Porto, fischio di inizio ore 21:00. Queste le formazioni ufficiali:

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Pedro, Otavio, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Borges, Omorodion. Allenatore: Anselmi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.