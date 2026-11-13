Francia-Italia Under 21, ecco le formazioni ufficiali: Comuzzo titolare
L'Italia Under 21 scenderà in campo alle 18.30 per l'amichevole con la Francia. Il ct Baldini ha rinunciato a diversi titolari rimandandoli a casa, compreso Ndour dolorante ad una caviglia. Ecco le formazioni ufficiali, con il viola in prestito al Torino Comuzzo titolare così come l'ormai ex viola Amatucci. Solo panchina per Kouadio.
Francia: Patouillet, Belocian, Koudou, Diawara, Danois, Coulibaly, Ugochukwu, Bahoya, Versini, Gomis, Gadou. Ct: Baticle
Italia (4-3-3): Palmisani; Manè, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci, Lipani, Dagasso; Cacciamani, Camarda, Fini. Ct: Baldini
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