Francia-Italia Under 21, ecco le formazioni ufficiali: Comuzzo titolare

Francia-Italia Under 21, ecco le formazioni ufficiali: Comuzzo titolare
Oggi alle 17:45News
di Redazione FV

L'Italia Under 21 scenderà in campo alle 18.30 per l'amichevole con la Francia. Il ct Baldini ha rinunciato a diversi titolari rimandandoli a casa, compreso Ndour dolorante ad una caviglia.  Ecco le formazioni ufficiali, con il viola in prestito al Torino Comuzzo titolare così come l'ormai ex viola Amatucci. Solo panchina per Kouadio.

Francia: Patouillet, Belocian, Koudou, Diawara, Danois, Coulibaly, Ugochukwu, Bahoya, Versini, Gomis, Gadou. Ct: Baticle
Italia (4-3-3): Palmisani; Manè, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci, Lipani, Dagasso; Cacciamani, Camarda, Fini. Ct: Baldini