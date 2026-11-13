Corduneanu: "Sogno vittoria del Mondiale U17 e debutto nella Fiorentina"

Il difensore rumeno della Fiorentina Primavera, Robert Corduneanu, ha parlato alla federazione rumena sul Mondiale Under17 cui parteciperà con la sua selezione: "È stato un sogno che si è avverato - ha detto il giocatore - quando ho visto che ci eravamo qualificati: ero felicissimo. Il prossimo sogno sarebbe vincere i Mondiali e poi fare il mio debutto con la prima squadra della Fiorentina. Prima di tutto, è un orgoglio e un onore indossare la maglia della nazionale. Vogliamo rendere orgogliose le nostre famiglie e tutte le persone che ci seguono. Voglio dire ai tifosi che daremo tutto per la nazionale e che faremo tutto il possibile per andare più avanti possibile"

Corduneanu si descrive infatti come un ragazzo "modesto, laborioso e sognatore perché ho tanti sogni che voglio realizzare". Anche il difensore rumeno della Fiorentina (prima squadra) gli ha dato dei consigli, come spiega: "Qualche giorno prima di arrivare al ritiro di Bucarest, mi ha dato molti consigli. Mi ha detto di avere coraggio, di fare ciò che so fare meglio, che tutto sarebbe andato bene e che aveva grande fiducia in noi. Il mio idolo? Un giocatore che ammiro molto e a cui mi ispiro è Paolo Maldini. Penso che sia un calciatore straordinario, un vero difensore, e ho anche visto alcune sue partite"