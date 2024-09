PONGRACIC, Felice della Fiorentina. Mi trovo meglio a 4

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Direttamente dal ritiro della nazionale croata il difensore della Fiorenta Marin Pongracic ha analizzato l'avvio di stagione della formazione gigliata e il suo ambientamento nel club viola. Queste le sue parole: "Non siamo partiti nel modo migliore ma sono arrivati ​​tanti calciatori nuovi, in panchina c'è un nuovo allenatore, giochiamo con modulo diverso e ci vorrà del tempo per capirci, conoscerci e migliorare. Sono contento di essere arrivato alla Fiorentina dopo aver lottato per la salvezza in due stagioni a Lecce. Dopo aver subito un grave infortunio al mio primo anno, nel secondo ho giocato bene, 40 partite consecutive ad alto livello, e sono molto contento di dove mi trovo adesso. Ora dipende tutto da me”.

Il centrale croato ha poi parlato della sua posizione in campo e di come si trovi meglio in una difesa a quattro rispetto ad un sistema tre: "Riguardo alle numerose assenze in nazionale devo dire che nella mia carriera ho giocato più spesso in sistemi a quattro che a tre. Quello è il modulo in cui mi trovo più a mio agio ma sono pronto a mettermi a disposizone per ogni richiesta del Commisartio Tecnico. A mio modo di vedere è meglio provare delle soluzioni diverse contro squadre forti perché in quei casi sono tutti concentrati e pronti a dare il amssimo".