PONGRACIC, Convocato dalla Croazia per la Nations

Marin Pongracic ancora in Nazionale. La Croazia ha pubblicato l'elenco dei giocatori convocati per le partite di Nations League in programma sabato 12 e martedì 15 ottobre rispettivamente contro Scozia e Croazia. L'ex Lecce era stato chiamato dal ct Zlatko Dalic anche per l'ultima sosta (contro il Portogallo e la Polonia) in occasione della quale il difensore non ha brillato.

Questo il post divulgato dalla federazione croata sul suo profilo X: