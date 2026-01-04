Dagli inviati

Poco meno di 20mila tifosi al Franchi: numero e incasso di Fiorentina-Cremonese

Poco meno di 20mila tifosi al Franchi: numero e incasso di Fiorentina-CremoneseFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:16News
di Ludovico Mauro

Arrivano anche i dati del botteghino riguardo a Fiorentina-Cremonese, gara in corso di svolgimento al Franchi. Sono in tutto 19.827 gli spettatori presenti allo stadio, per un incasso lordo di € 422.312,00 a favore del club viola.