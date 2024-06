PLATINI, Calcio esploderà. Superlega sarà inevitabile

FirenzeViola.it

A La Gazzetta dello Sport Michel Platini ha commentato il futuro del calcio europeo: "Dopo la sentenza della Corte europea che ha stabilito che Fifa e Uefa non hanno più il monopolio delle competizioni, il calcio esploderà. La Superlega si farà di sicuro. Tanta gente che come me non ama Fifa e Uefa mi sta contattando. I tempi cambiano. La Superlega è ineluttabile. Sarebbe stata impossibile con me alla guida dell'Uefa, d'altronde uccisi il G14 che voleva uccidere il calcio. Oggi, tutti se ne fregano di Aleksander Ceferin. Ha fatto i conti sbagliati, cambiando la Champions solo per distribuire più partite e soldi ai club che vogliono gestirseli".